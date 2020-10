Mondkapjesplicht leidt tot toename aantal 'zwerfkapjes'

Sinds de uitbraak van het coronavirus liggen er steeds vaker gebruikte mondkapjes op straat.

De organisatie Nederland Schoon denkt dat het probleem van 'zwerfkapjes' met de mondkapjesplicht in aantocht alleen maar groter wordt. Ze liggen overal, bij bushokjes, in de struiken en op de stoep.

"Gooi een gebruikt mondkapje altijd in de afvalbak of draag een herbruikbaar mondkapje", aldus directeur Helene van Zutphen van Nederland Schoon dat dinsdag samen met de Plastic Soup Foundation de campagne Maak van je mondkapje geen zwerfkapje is gestart.

Niet alleen vervuilen op straat achtergelaten mondkapjes het milieu, er is ook een risico dat het mondkapje geïnfecteerd is met het coronavirus. "Wanneer bijvoorbeeld kinderen het kapje nietsvermoedend oppakken, zou dit tot besmetting kunnen leiden", zegt Van Zutphen.



"Het is belangrijk om opnieuw aandacht te vragen voor dit zwerfafvalprobleem, want ieder mondkapje dat op straat of in de natuur belandt is er een te veel." Een herbruikbaar mondkapje heeft volgens haar daarom de voorkeur.

De Vereniging Afvalbedrijven constateert dat ook veel mondkapjes in het riool verdwijnen. "Ze worden doorgespoeld in het toilet", zegt een woordvoerder. "De mondkapjes zijn een nieuwe vorm van zwerfafval. Ze horen bij het restafval, maar veel mensen gooien ze op andere plekken weg. Dat levert ons problemen en extra werk op bij de afvalverwerking.

Medewerkers moeten de kapjes met de hand uit het andere afval halen, dus het vormt ook nog eens een gevaar voor hun gezondheid."

© ANP 2020