Onthoofde leraar krijgt postuum hoogste Franse onderscheiding

De geschiedenisleraar die vrijdag bij Parijs werd onthoofd, krijgt postuum de hoogste Franse onderscheiding.

De Franse onderwijsminister Jean-Michel Blanquer maakte dinsdag bekend dat Samuel Paty de Légion d' honneur (Legioen van Eer) krijgt.

Paty (47) werd vrijdagmiddag onthoofd in de buurt van de middelbare school waar hij lesgaf in Conflans-Sainte-Honorine, een van de voorsteden van Parijs. Zijn aanvaller, Abdullakh Anzorov, een 18-jarige Russische vluchteling van Tsjetsjeense afkomst werd later door de politie doodgeschoten.

Het incident veroorzaakte een schok in Frankrijk en deed denken aan de bloedige terreuraanval op het satirische weekblad Charlie Hebdo in 2015 waarbij 12 doden vielen.



Paty werd onthoofd omdat hij cartoons van de profeet Mohammed (saws) aan zijn leerlingen had getoond in een les over de vrijheid van meningsuiting.

Woensdag wordt een nationale ceremonie ter ere van Paty gehouden in de Sorbonne-universiteit in Parijs.

© ANP 2020