Italiaanse regio Lombardije voert avondklok in tegen corona

De Italiaanse regio Lombardije voert een nachtelijk uitgaansverbod in als wapen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Naar verwachting gaat donderdag de avondklok in waarna de inwoners tussen 11.00 uur 's avonds en 05. 00 uur 's ochtends de straat niet op mogen, uitzonderingen daargelaten. De beperking duurt voorlopig tot 3 november.

Lombardije, met Bergamo en Milaan als grote steden, was in het voorjaar de zwaarst door corona getroffen regio. Lombardije meldde maandag 1687 nieuwe besmettingen.

De regio bepaalde zaterdag dat cafés om middernacht moesten sluiten en voerde een verbod in op het eten en drinken in de openbare buitenruimte. De avondklok die nu wordt ingevoerd is de zwaarste maatregel sinds de algehele lockdown die Italië in het voorjaar kende.



Campania

De regio Campania in het zuiden van Italië kondigde dinsdag een uitgaansverbod aan voor het komende weekeinde. Het gebied rond de stad Napels ontsnapte aan de grote golf besmettingen die Italië eerder trof maar heeft nu te kampen met sterk stijgende coronacijfers. De regio heeft inmiddels na Lombardije de meeste gevallen.

De burgemeester van Napels zei te vrezen voor terugkeer naar een strenge lockdown omdat het virus buiten controle is. "We hebben nog net 15 ic-bedden over", aldus Luigi de Magistris.

© ANP 2020