Soedan: 'Verwijdering van terreurlijst heeft niets te maken met Israël'

De verwijdering van Soedan uit de terrorismelijst van de VS heeft volgens Soedan niets te maken met eventuele normalisatie met de Joodse staat

Dat zei de Soedanese Minister van Buitenlandse Zaken Omer Qamar Aldin dinsdag op een persconferentie in de hoofdstad Khartoem. "Ik kan bevestigen dat er geen verband bestaat tussen de normalisatie met Israël en het opheffen van Soedan van de terreurlijst", zei Aldin.

De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat de VS Soedan van de terrorismelijst zou halen zodra Soedan $335 miljoen betaalt aan Amerikaanse terreurslachtoffers en hun nabestaanden. "Eindelijk, gerechtigheid voor het Amerikaanse volk en een grote stap voor Soedan", twitterde Trump.

De miljoenen moeten ten goede komen aan (nabestaanden van) slachtoffers van aanslagen van Al-Qaida op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998. Soedan kan makkelijker aan leningen komen als het van de lijst is. Mogelijk komt ook schuldverlichting in zicht.



De Soedanese Buitenlandminister zei dat de verwijdering van Soedan van de Amerikaanse zwarte lijst "de eerste stap was voor de terugkeer van Soedan naar de internationale gemeenschap".

De gouverneur van de centrale bank van Soedan Mohamed Alfatih Zain Alabdin bevestigde dinsdag dat zijn land $335 miljoen heeft overgemaakt aan de families van de bomaanslagen in 1998.



De VS plaatsten Soedan in 1993 op de terreurlijst op beschuldiging van steun aan terreurgroepen. In 1997 legde Washington economische sancties op aan Khartoem en verscherpte die een jaar later na de aanslagen op de ambassades in Kenia en Tanzania.

Soedanese politici kondigden een categorische afwijzing van normalisatie met Israël aan te midden van gesprekken over een mogelijke Soedanese deal nadat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein vorige maand door de VS gesponsorde Abraham-akkoorden in Washington hadden ondertekend.

De twee Golfstaten negeerden de afwijzing door de Arabische bevolking van de deal, die volgens de Palestijnen hun rechten negeert en de Palestijnse zaak niet dient.

