Emiraten, VS en Israël starten investeringsfonds van $3 miljard

Israël, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en de Verenigde Staten (VS) hebben dinsdag de oprichting van het ontwikkelingsfonds aangekondigd

De aankondiging vond plaats tijdens het allereerste bezoek van de Arabische delegatie uit de Emiraten aan Tel Aviv.

Het Abraham Fonds, afgeleid van de Abraham-akkoorden, de officiële naam van de normalisatiedeal tussen Israël en de VAE, zal worden gelanceerd met een initiële investering van $ 3 miljard, zei Adam Boehler, CEO van de Amerikaanse International Development Finance Corporation.

Het doel van het in Jeruzalem gevestigde fonds is om de economische samenwerking en welvaart in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te bevorderen, aldus Boehler.



In een verklaring zei de Amerikaanse ambassade in Israël dat het fonds "een manifestatie is van de nieuwe geest van vriendschap en samenwerking tussen de drie landen, evenals hun gemeenschappelijke wil om de regio vooruit te helpen".

Op 15 september kwamen de VAE en Bahrein overeen om volledige diplomatieke, culturele en commerciële betrekkingen met Israël aan te gaan na het ondertekenen van controversiële overeenkomsten in het Witte Huis.



De ondertekeningceremonie werd opgevolgd door een reeks aankondigingen over overeenkomsten en contracten tussen bedrijven uit alle drie landen.

De deals hebben een wijdverbreide veroordeling opgeleverd vanuit Palestijnse zijde, die zeggen dat de akkoorden hun rechten negeren en de Palestijnse zaak niet dienen.

