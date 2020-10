Duitse rechtbank weigert moslim nationaliteit na weigering vrouwenhand

Een Duitse rechtbank heeft het naturalisatieverzoek van een Libanese dokter afgewezen omdat hij geweigerd zou hebben handen te schudden met een vrouw

De man wist na 13 jaar zijn inburgeringsexamen te halen, maar faalde bij de diploma-uitreiking in 2015 alsnog. De man weigerde de uitgestoken hand van een vrouwelijke medewerker te schudden vanwege zijn geloof.

De man hoopte dat de eerste afwijzing zou werden teruggedraaid maar vijf jaar later geeft het Duitse gerechtshof de inburgeringsinstantie gelijk. De rechter gelooft dat de levenswijze van de man niet past bij de Duitse manier van leven.

"Als een aanvrager weigert een hand te schudden vanwege genderspecifieke redenen die onverenigbaar zijn met de constitutie, dan is er geen sprake van een integratie met de Duitse manier van leven.", leest de verklaring van de rechtbank.



"Dit geldt met name als het weigeren van een uitgestoken hand van de andere sekse, zoals in deze zaak, voortkomt uit salafistisch gedachtegoed over de relatie tussen man en vrouw.", aldus de rechtbank van Baden-Württemberg.

Volgens de rechtbank is het schudden van handen een oeroude Westerse traditie die symbool staat voor het "bereiken van eensgezindheid". Een begroeting die dwars door alle rangen, standen en ook onderbroeken van de samenleving heen breekt.





