Aanklacht tegen Saoedische kroonprins in VS om moord op Khashoggi

De verloofde van de vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi heeft bij een rechtbank in Washington een civiele klacht ingediend tegen kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië.

Hatice Cengiz deed dat dinsdag samen met een door Khashoggi opgerichte organisatie voor democratie in de Arabische wereld (DAWN). Doel van de aanklacht is dat de rechter schadevergoedingen vaststelt, zei advocaat Keith Harper.

De machtige kroonprins wordt in de aanklacht samen met 28 andere Saoedi’s medeverantwoordelijk gehouden voor de dood van de journalist die kritische stukken over zijn land schreef voor onder meer The Washington Post.

Hij werd in oktober 2018 gedood in het Saoedische consulaat in Istanbul waar hij was om iets te regelen voor zijn aanstaande huwelijk. Hij werd in stukken gesneden. Zijn lichaam is nooit gevonden.



Cengiz stelt dat medewerkers van de Saoedische ambassade in Washington haar verloofde, die in de VS woonde, naar het consulaat in Turkije heeft "gelokt". Deze "fatale misleiding" was volgens de aanklacht deel van een samenzwering tegen de politieke activiteiten van Khashoggi in de VS.

Schadevergoeding

Doel van de aanklacht is dat de rechter een schadevergoeding vaststelt, zei advocaat Keith Harper. De hoop is dat tijdens het proces Amerikaanse en Saoedische documenten vrijkomen die meer licht werpen op de gebeurtenissen. Cengiz noemt de rechtszaak een "cruciale stap om gerechtigheid voor Jamal te krijgen. We willen de hele waarheid en we willen verantwoording."



De kroonprins heeft betrokkenheid bij de moord ontkend. Maar zowel de Amerikaanse inlichtingendienst CIA als de speciale VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies heeft gezegd dat de kroonprins mogelijk persoonlijk verantwoordelijk is.

Onbeantwoorde vragen

In zijn land zijn acht mensen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de moord. Vijf verdachten hadden eerder de doodstraf gekregen, maar dat werd vorige maand teruggedraaid tot twintig jaar cel.



Khashoggi's verloofde noemde dat een farce. "Wie heeft het georganiseerd, wie heeft het bevolen, waar is het lichaam? Dit zijn de meest prangende vragen die totaal onbeantwoord blijven."

In Turkije loopt een rechtszaak tegen twintig Saoedische verdachten, onder wie het vroegere hoofd van de Saoedische inlichtingendienst die in eigen land is vrijgesproken.

© ANP 2020