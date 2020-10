Parijs: 2 gesluierde vrouwen neergestoken bij Eiffeltoren (video)

Twee Franse vrouwen van Algerijnse afkomst zijn zondagavond neergestoken op de Champ de Mars.

Volgens de Franse nieuwsdienst Liberation is één verdachte aangehouden. Volgens de politie ging het "dispuut" over een hond die niet aangelijnd was een heeft de aanval "geen racistisch motief".

"De beschreven feiten deden zich zondagavond rond 20.00 uur voor nabij bij de Eiffeltoren", schrijft ook CheckNews nadat ze contact opnamen met de Parijse hulpdiensten. Deze bevestigden dat twee vrouwen met messteken met spoed naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

Kenza, een van de slachtoffers, bevestigde ook dat de aanval het resultaat was van een ruzie over honden die niet aangelijnd waren. Wel gaf ze aan dat de dader voorafgaand aan de mesaanval racistische leuzen zou hebben geroepen. Ook werd de sluier van één van de vrouwen gescheurd.



Het parket van Parijs geeft aan dat de verdachte nog steeds in politiehechtenis verkeert op verdenking van poging tot moord.

Kenza en haar nicht liggen beiden nog in het ziekenhuis.

