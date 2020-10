Postbedrijf Marokko gaat 'Marokkaanse' Citroën Ami inzetten bij postbezorging

De Franse autofabrikant PSA Group en het nationale postbedrijf Barid Al-Maghrib hebben maandag een overeenkomst getekend om een ​​aangepaste versie van de 'Citroen AMI' te ontwikkelen.

Het postbedrijf gaat de elektrische auto van Citroën inzetten in het distributienetwerk voor postpakketten in heel Marokko. Citroën vervaardigt de 100% elektrische Citroën AMI in zijn fabriek in Kenitra, in de buurt van Rabat.

Volgens handelsminister Moulay Hafid Elalamy is het innovatieve voertuig de eerste stap voor de stedelijke elektrische mobiliteitsindustrie in Marokko. Hij voegde eraan toe dat de Citroen AMI deel uitmaakt van de visie van Marokko om een ​​industrie met een hoge toegevoegde waarde te ontwikkelen, geleid door de "principes van duurzame ontwikkeling".

Regionaal PSA Group-directeur Samir Cherfan zei dat het voertuig het resultaat is van de samenwerking tussen de Franse en Marokkaanse teams op het gebied van ontwerp, engineering, inkoop en productie.



Ook Barid Al-Maghrib-directeur Amin Benjelloun Touimi is blij met de nieuwe overeenkomst en de 225 elektrische voertuigen die het postbedrijf binnenkort in gebruik zal nemen.

Volgens Touimi past het voertuig binnen de ambities van het postbedrijf om de ecologische voetafdruk te verkleinen bij het streven naar schone en duurzame mobiliteit.

