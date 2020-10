Franse moskeeën spreken zich uit tegen onthoofding leraar

buitenland 19 okt 22:15

Tientallen moskeeën en islamitische verenigingen in Frankrijk kwamen zaterdag bijeen om hun verontwaardiging te uiten over de "barbaarse moord" op de leraar in Conflans-Sainte-Honorine.

De reacties van verontwaardiging, ook onder Franse moslims, stapelen zich op. In een gezamenlijke verklaring uitten 29 moskeeën hun medeleven aan familieleden, collega's en leerlingen. "Onze gedachten zijn bij u want in deze moeilijke tijden weten we dat uw hart gebroken is door verdriet en onbegrip. Uw pijn is de onze.", luidt de verklaring van de moslimorganisaties. Volgens de organisaties hebben alle moslims de plicht om boos te zijn op de barbaarse daad die een ondermijnende werking heeft op de wens van moslims om hun geloof in vrede en sereniteit te beleven.

"We hebben de plicht om boos te zijn omdat deze crimineel één van de belangrijkste hoekstenen van onze samenleving heeft overtreden (...) Één leven nemen is hetzelfde als de hele mensheid schaden", leest de verklaring. "Vrijheid van meningsuiting is een belangrijke waarde die wordt beschermd door onze Republiek", herinnerden de moskeeën. Ook riepen ze de Franse natie op verenigd te blijven en niet toe te geven aan verdeeldheid.

© MAROKKO.NL 2020