Coronamaatregelen in Mohammedia met twee weken verlengd

Lokale autoriteiten in Mohammedia hebben besloten de verscherpte maatregelen tegen het coronavirus met 14 dagen te verlengen.

De maatregelen zijn maandag 21 september ingegaan en zouden aanvankelijk zeven dagen duren. De aanhoudende toename in het aantal coronabesmettingen in de regio vormt de reden voor het verlengen van de vrijheidsbeperkende maatregelen. In het nabijgelegen Casablanca is de lockdown maandag met twee weken verlengd.

De regels omvatten de opschorting van alle commerciële activiteiten na 22.00 uur. Restaurants moeten uiterlijk 23.00 uur dicht en met uitzondering van apotheken moeten alle winkels 's avond de deuren sluiten. Stranden, openbare parken, sportscholen en stadions zijn dicht.

Ook het streekvervoer is opgeschort, een verplaatsingsvergunning is nodig om het gebied te mogen verlaten. De passagierscapaciteit in het openbaar vervoer is teruggeschroefd naar 50%.



Als aanvulling op de voorschriften gelden voor een aantal wijken verscherpte maatregelen. In een aantal afgesloten wijken moeten horeca en buurtsupers om 20.00 uur al dicht.

De populaire Al-Qar-markt sluit om 16.00 uur. Ook zijn plaatselijke hammams en schoonheidssalons gesloten.

