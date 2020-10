Marokko: Vanaf woensdag avondklok in Oujda-Angad

Lokale autoriteiten hebben besloten de maatregelen tegen het coronavirus aan te scherpen in de provincie Oujda-Angad

De verscherpte maatregelen omvatten de opschorting van alle commerciële activiteiten na 20.00 uur. Ook wordt een avondklok ingevoerd waardoor het niet mogelijk is de deur uit te gaan tussen 21.00 uur en 5.00 uur.

De maatregelen gaan woensdag 21 oktober in en duren 14 dagen. De recente toename in het aantal coronabesmettingen in de regio vormt de reden voor de vrijheidsbeperkende maatregelen.

Met uitzondering van apotheken moeten alle winkels 's avond de deuren sluiten. Het verbod op het uitzenden van voetbalwedstrijden in cafés en restaurants blijft gehandhaafd.



Weekmarkten worden gesloten en lokale markten moeten om 15.00 uur dicht. Bovendien is een verplaatsingsvergunning nodig om de regio te mogen verlaten.

De autoriteiten hebben ook besloten om de capaciteit van hammams, kapsalons en openbaar vervoer terug te brengen tot 50%. Sporthallen, openbare parken en tuinen worden gesloten. Bijeenkomsten met meer dan 10 personen zijn verboden.

© MAROKKO.NL 2020