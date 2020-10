Ambtenaar adviseerde in 2017 al toeslagen ouders te compenseren

Een ambtenaar waarschuwde in 2017 al voor de "ontoelaatbare handelswijze" van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst.

In de jacht op fraudeurs werden veel toeslagen stopgezet in wat later de toeslagenaffaire werd genoemd. De ambtenaar raadde het managementteam van Toeslagen in een memo aan "een vorm van compensatie" aan te bieden aan ouders wier kinderopvangtoeslag was stopgezet.

Het gaat om ouders in de CAF-11-zaak, die door een commissie onder leiding van Piet Hein Donner is onderzocht. Pas de afgelopen twee jaar is, op aandringen van de Tweede Kamer en de pers, meer duidelijk geworden over de toeslagenaffaire.

Sinds eind vorig jaar worden gedupeerden gecompenseerd, terwijl uit het memo blijkt dat de top van Financiën al jaren geleden is gewaarschuwd voor de gevolgen van de fraudejacht.



Op aandringen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen het memo naar de Tweede Kamer gestuurd. In de ontspoorde jacht op fraudeurs heeft de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag van veel ouders stopgezet.

Zij moesten snel grote bedragen terugbetalen en kwamen in veel gevallen in grote financiële problemen. Inmiddels probeert het kabinet de affaire te 'herstellen', maar de uitbetaling van compensatie gaat moeizaam.



Van Huffelen geeft in haar brief toe dat het memo opnieuw laat zien "dat kritische signalen van medewerkers over de werkwijze in de CAF-11 zaak helaas pas veel te laat de aandacht hebben gekregen die zij verdienden".

"De ambtenaar vraagt hoe het mogelijk geweest is om onderzoek in te stellen zonder werkinstructies en behandelkaders en de toeslag van 300 burgers op deze wijze stop te zetten", schrijft Van Huffelen over het document. "Daarnaast vraagt de ambtenaar hoe het mogelijk is geweest dat bezwaren twee jaar zijn blijven liggen."

