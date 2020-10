Oxfam: nieuw migrantenkamp op Lesbos erger dan Moria

Hulporganisatie Oxfam waarschuwt voor de omstandigheden in het nieuwe tentenkamp voor vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos.

Die zouden slechter zijn dan die in het voormalige overbevolkte kamp Moria, dat begin september afbrandde. Volgens Oxfam zijn de bijna 8000 inwoners van het kamp, voornamelijk gezinnen met kinderen, gehuisvest in tenten die niet zijn toegerust op het naderende winterweer.

De organisatie heeft samen met de Griekse raad voor vluchtelingen de omstandigheden in het nieuwe provisorische kamp onderzocht. Die zijn volgens Oxfam slechter dan de omstandigheden in kamp Moria ooit zijn geweest.

Sommige tenten zijn slechts 20 meter verwijderd van de zee en zijn niet beschermd tegen sterke wind en regen, luidde een van de conclusies. De kampbewoners krijgen slechts een of twee keer op een dag te eten. De voeding zou ontoereikend zijn en bovendien van slechte kwaliteit.



Daarnaast is er nauwelijks sanitair met stromend water. Veel van de migranten in het kamp moeten zich daarom wassen in zee. De voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn net als de toegang tot gezondheidszorg gebrekkig. Ook is er geen riolering op het voormalige militaire oefenterrein.

De hulporganisaties roepen de lidstaten van de Europese Unie op om vluchtelingen van de Griekse eilanden op te nemen. Ook vinden zij dat de EU Griekenland en de hulporganisaties moet ondersteunen om het kamp naar behoren in te richten.

Griekenland zelf zou op zijn beurt zo snel mogelijk mensen naar het vasteland moeten halen en de migranten geschikte onderkomens bieden, aldus de hulporganisaties. Bij de eerste regenbuien van deze maand zijn al tal van tenten onder water komen te staan.

