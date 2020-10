Zeven personen woensdag voorgeleid om onthoofding Franse leraar

Zeven personen worden woensdag voorgeleid aan een Franse anti-terrorismerechter in verband met het gerechtelijk onderzoek naar de onthoofding van een geschiedenisleraar, afgelopen vrijdag.

De personen worden mogelijk aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de moord op docent Samuel Paty (47). De dader, een 18-jarige Tsjetsjeense extremist, werd door de politie doodgeschoten na zijn terreurdaad.

Onder de zeven personen zijn twee minderjarigen die ervan worden verdacht dat zij geld van de dader hebben aangenomen in ruil voor informatie over het slachtoffer. Ook wordt een ouder van een leerling, die tot actie tegen Paty had opgeroepen, aan de rechter voorgeleid.

Activist Abdelhakim Sefrioui en drie vrienden van de dader worden ervan verdacht dat zij hem hebben vergezeld of begeleid bij de aankoop van een wapen. Negen andere personen werden dinsdagavond weer in vrijheid gesteld.



De dader, Abdoellakh Aboejedovitsj Anzorov, besloot Paty te vermoorden omdat de docent in een les over vrijheid van meningsuiting spotprenten van de islamitische profeet Mohammed (saws) had getoond.

De moord in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine heeft Frankrijk diep geschokt. President Macron kondigde dinsdag naar aanleiding van de moord een harde aanpak van het "moslimextremisme" aan.

