Nieuw Nederlands dagrecord: 8764 positieve tests in een etmaal

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 8764 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dat is een nieuw dagrecord. Op dinsdag meldde het gezondheidsinstituut 8175 positieve tests. Het waren er aanvankelijk 8182 maar dat is woensdag bijgesteld. Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 59 toe, het hoogste aantal in maanden.

Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Dinsdag meldden de onderzoekers dat 46 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 253.000 mensen in Nederland positief getest. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 57.000 nieuwe besmettingen gemeld.



Rotterdam-Rijnmond liet een toename zien afgelopen etmaal van 947 nieuwe positieve tests. Amsterdam-Amstelland telde 882 nieuwe gevallen, gevolgd door de provincie Utrecht met 722 positieve tests. Midden- en West-Brabant liet een toename zien van 696 positieve tests.

Haaglanden volgde met 619 nieuwe gevallen.

