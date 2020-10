Parlementariërs vragen Al-Sisi gewetensgevangenen vrij te laten

buitenland 21 okt 14:04

Honderden Europese parlementariërs, onder wie ook Nederlandse Kamerleden, hebben de Egyptische president Abdel Fattah Al-Sisi in een brief opgeroepen alle gewetensgevangenen in Egypte vrij te laten.

Tot die groep behoren mensenrechtenverdedigers, journalisten, advocaten en politieke activisten, die geen geweld hebben gebruikt of gepropageerd. Ook Amerikaanse congresleden drongen er eerder deze week bij Al-Sisi op aan om de onterecht gevangengehouden mensen vrij te laten. Eerder dit jaar deden de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten, mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties en gezondheidsorganisaties een vergelijkbare oproep. Volgens Amnesty International worden mensen die vreedzaam opkomen voor hun mensenrechten, zoals het recht op vrije meningsuiting, vereniging en vergadering, in Egypte massaal gevangengezet, terwijl daders van mensenrechtenschendingen straffeloos vrij rondlopen.

Nederlandse ondertekenaars

De Nederlandse ondertekenaars van de oproep aan president Al-Sisi zijn Sven Koopmans (VVD), Sadet Karabulut (SP), Lilianne Ploumen (PvdA), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Kees van der Staaij (SGP), Martijn van Helvert (CDA), Femke Merel van Kooten (onafhankelijk), Bram van Ojik (GroenLinks), Joël Voordewind (ChristenUnie), Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) en de Europarlementariërs Kati Piri (PvdA), Samira Rafaela (D66) en Dorien Rookmaker (onafhankelijk). In totaal is de oproep ondertekend door 84 Europarlementariërs, 138 leden van parlementen in Europa en 56 Amerikaanse leden van beide kamers van het Amerikaanse congres.

© MAROKKO.NL 2020