Premier Marokko: Lage bezetting ic-bedden signaal van stabilisering coronabesmettingen

Het aantal ernstige en kritieke coronapatiënten dat momenteel op de intensive care ligt bezet 26,3% van het aantal beschikbare ic-bedden in Marokko

Dat meld premier Saad Eddine El Othmani. Volgens het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid gaat het om 539 coronapatiënten.

De regeringsleider uitte zijn optimisme over de epidemiologische indicatoren in het land tijdens een parlementaire sessie in het Huis van Afgevaardigden maandag.

El Othmani vindt het aantal ernstig zieke coronapatiënten "niet zorgwekkend" omdat de epidemiologische situatie in verschillende Marokkaanse regio's aan het stabiliseren is.



Volgens de premier getuigen de indicatoren van de "doeltreffendheid" van de inspanningen van de regering om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Ondanks de versoepelde coronamaatregelen in de meeste regio's in het land blijft de volksgezondheid "de hoogste prioriteit van de regering", aldus El Ohtmani.

De premier gaf echter wel toe dat de dagelijkse toename van het aantal coronabesmettingen nog steeds een stijgende lijn vertoont en dat de piek nog niet is bereikt, maar met een gemiddeld sterftecijfer van 1,7% is deze relatief laag vergeleken met het wereldwijde gemiddelde van 2,8%.

