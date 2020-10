Touroperator Club Med investeert €119 miljoen in Marokko

De Franse touroperator Club Med heeft plannen aangekondigd om een ​​resort met 350 kamers te bouwen in Essaouira

De kustplaats aan de Atlantische oceaan is populair bij zowel Marokkaanse als buitenlandse toeristen, vooral onder watersporters. Het project is onderdeel van een overeenkomst die maandag werd ondertekend door Club Med, het Marokkaanse Ministerie van Toerisme en het Marokkaanse Bureau voor Toerisme (ONMT).

De overeenkomst gaat over de renovatie van Yasmina Club in Tetouan, de ontwikkeling van een nieuw dorp in het toeristenoord Mogador in Essaouira en de uitbreiding en renovatie van Club Med in Marrakech.

De drie projecten hebben een totale investering van 1,3 miljard DH (€119 miljoen) en zouden volgens Marokkaanse media meer dan 600 directe banen moeten opleveren.



Club Med is van plan om in samenwerking met het pan-Afrikaanse investeringsfonds Grit Real Estate Income Group een ​​nieuw premiumresort in Essaouira te ontwikkelen. Bij het immense project is een investering gemoeid van 1 miljard DH (€92 miljoen).

De Franse reisspecialist verwacht dat het 350-kamers tellende luxeresort in 2024 de deuren zal openen. Het resort is volgens de Franse onderneming geschikt voor gezinnen en stellen en zal het hele jaar door toegankelijk zijn met een breed scala aan watersporten.



Club Med in Marokko

Club Med opende haar eerste vestiging in 1963 in de noordelijke stad Al Hoceima. Drie jaar later opende het bedrijf op verzoek van koning Hassan II een resort in Agadir, de havenstad werd volledig verwoest door de aardbeving van 1960. Het resort speelde destijds een sleutelrol in de ontwikkeling van wat nu één van de belangrijkste toeristische bestemmingen van het land is.

Nadat de aanslagen van 11 september in New York de internationale toerismemarkt verstoorden, tekenden Marokko en Club Med in 2001 een overeenkomst om de positie van het bedrijf op de Marokkaanse markt te versterken.

Marrakech verwelkomde het dorp La Palmeraie in 2004.

