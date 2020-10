Tanger: €27 miljoen aan onderdelen gesloten uit Renault-fabriek

marokko 21 okt 19:39

In de Renault-Nissan-fabriek in Tanger is voor meer dan dan 300 miljoen DH (€27,3 miljoen) aan onderdelen gestolen.

Bij een politieoperatie zaterdagavond werden de gestolen onderdelen in beslag genomen door leden van de koninklijke gendarmerie. Ook zijn twee verdachten aangehouden, meldt nieuwsdienst Alyaoum24 dinsdag. De vrachtwagen met gestolen onderdelen werd onderschept in Mellousa, een kleine stad in de zuidoostelijke buitenwijken van Tanger waar ook de Renault-fabriek zich bevindt. De politieoperatie was een samenwerking tussen de Marokkaanse douane (ADII) en de koninklijke gendarmerie. De gestolen onderdelen waren bedoeld voor verkoop op de zwarte markt. © MAROKKO.NL 2020