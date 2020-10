Hariri mag voor vierde keer regering in Libanon vormen

De Libanese oud-premier Saad Hariri is door president Michel Aoun uitgekozen om een nieuwe regering te vormen.

Hij krijgt de opdracht de economie van het land uit het slop te trekken nu de meeste fracties in het parlement zijn nominatie steunen. De 50-jarige Hariri leidde drie regeringen. Hij trad een klein jaar geleden af na ongekende protesten tegen de politieke elites, die worden beschuldigd van corruptie en wanbestuur.

Afgelopen weekend gingen weer duizenden demonstranten de straat op in de hoofdstad Beiroet. De betogers gingen naar de haven waar op 4 augustus een verwoestende explosie vele levens en gewonden eiste. De protesten duren al meer dan een jaar, nadat het toenmalige kabinet belastingen op onder meer benzine, tabak en telefonie via gratis diensten als WhatsApp aankondigde in een poging de enorme staatsschuld te doen slinken.

Hariri stapte vanwege de massale demonstraties vorig jaar oktober op, waarop premier Hassan Diab in januari een regering vormde. Die vertrok na de explosie.



Binnen het politieke systeem van Libanon moet de regeringsleider een soennitische moslim zijn. President Aoun is een christen, evenals de legerchef. In het parlement is de verhouding tussen beide geloofsgroepen gelijk. De door Iran gesteunde sjiitische beweging Hezbollah heeft zich niet achter de nominatie van Hariri geschaard, maar zegt niet dwars te gaan liggen.

Het land telt naar schatting zo’n 7 miljoen inwoners.

