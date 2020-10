Boa's beginnen op 1 januari proef met wapenstok

Boa's mogen vanaf 1 januari bij wijze van proef een wapenstok gaan dragen.

Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag weten: "Alle inzet is erop gericht om te starten met deze pilot op 1 januari. ". Minister Grapperhaus reageert op de oproep van Vakbond BOA ACP en de Nederlandse Boa Bond om juist eerder te beginnen met de pilot.

"De wens van boa’s is mij bekend, mede daarom treden we binnenkort in overleg met politie, Openbaar Ministerie en burgemeesters en kijken we of de pilot kan beginnen op 1 januari. Ik wil echt vaart maken met het uitvoeren van de afspraken." Er hebben zich 22 gemeenten ingeschreven voor de pilot, laat het ministerie weten. Daarvan zijn er volgens de Nederlandse Boa Bond nu zo'n 11 geselecteerd om mee te doen, waaronder Amsterdam.

Volgens de bond was de afspraak met het ministerie dat de pilot dit najaar van start zou gaan. "De afspraak was het najaar, wat mij betreft is dat niet 1 januari", aldus de voorzitter van de Nederlandse Boa Bond, Ruud Kuin. "Het hele proces loopt al een tijd vertraging op. Maar ik had wel gehoopt dat de pilot in november alsnog van start zou kunnen gaan."



Agressie

De bonden willen graag zo snel mogelijk dat boa's een wapenstok krijgen omdat ze verwachten dat agressie in deze coronatijd verder toeneemt. Ze voorzien vooral problemen met twee coronamaatregelen: de handhaving van het verbod op alcoholbezit na 20.00 uur en samenkomsten met meer dan vier personen.

De voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, kondigde al aan dat er per direct sneller wordt opgetreden als mensen de coronaregels overtreden. Na één waarschuwing volgt direct een boete. Kuin: "Zolang boa's zonder wapenstok op straat lopen, denken ze wel twee keer na voor ze op een groepje dronken jongeren afstappen. Wij voorzien dan ook dat er juist minder gehandhaafd zal worden op deze twee maatregelen."

