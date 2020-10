Voor het eerst ruim 9000 Nederlandse coronagevallen in een etmaal

Het aantal nieuwe coronagevallen is opnieuw fors gestegen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 9283 positieve tests geregistreerd, en dat is opnieuw een dagrecord.

Voor het eerst komt het cijfer boven de 9000 in 24 uur tijd uit. Woensdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 8757 besmettingen. Het waren er aanvankelijk 8764, maar dat aantal is bijgesteld.

Rotterdam-Rijnmond vestigde een nieuw record. De veiligheidsregio registreerde 1295 positieve tests. Voor het eerst telde een regio meer dan 1200 gevallen in een etmaal. Afgelopen zondag meldde Rotterdam-Rijnmond 1190 positieve tests.

Amsterdam-Amstelland noteerde 944 gevallen, Haaglanden 903 en Utrecht 887. Ook die veiligheidsregio's hadden niet eerder zo veel positieve tests in een etmaal.



Bij de gemeenten had Amsterdam de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad testten 805 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 677 besmettingen aan het licht, in Den Haag 446 en in Utrecht 248. Andere snelle stijgers zijn Almere, Eindhoven, Tilburg, Amersfoort en Delft.

Besmettingen

De afgelopen zeven dagen zijn meer dan 58.000 bevestigde besmettingen gemeld. De zeven dagen ervoor waren het er ruim 48.000 en nog een week eerder steeg het aantal met bijna 32.000.



Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 262.000 mensen in Nederland positief getest. Een maand geleden werd de 100.000e besmetting vastgesteld, vorige week ging Nederland door de grens van 200.000 besmettingen en als het huidige tempo aanhoudt wordt in de loop van volgende week de 300.000e Nederlander positief getest.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 46, waaronder negen in Rotterdam-Rijnmond. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 59 sterfgevallen gemeld.



Amsterdam ging donderdag als eerste gemeente door de grens van 25.000 bevestigde besmettingen. Rotterdam komt vermoedelijk komend weekeinde boven de 20.000 uit, Den Haag heeft meer dan 13.000 positief geteste inwoners en Utrecht ruim 8000. Daarna volgen Tilburg, Eindhoven, Nijmegen en Groningen met ruim 3000 gevallen. Elf gemeenten hebben 2000 tot 3000 besmet geraakte inwoners en in 36 gemeenten staat de teller op 1000 tot 2000 gevallen.

Rotterdam heeft de meeste sterfgevallen door corona. Sinds het begin van de uitbraak zijn 407 inwoners van de Maasstad gestorven door besmetting. In Amsterdam en Den Haag is van 313 inwoners zeker dat ze aan het virus zijn overleden



