Avondklok voor 46 miljoen Fransen

De avondklok die Frankrijk heeft ingesteld vanwege de coronacrisis, wordt uitgebreid naar nog eens 38 departementen.

Dat betekent dat 46 miljoen mensen te maken krijgen met die noodmaatregel, maakte premier Jean Castex bekend. Frankrijk heeft in totaal ongeveer 67 miljoen inwoners. In Parijs en sommige andere grote steden geldt al langer een avondklok.

De noodmaatregel wordt vanaf middernacht op vrijdag ook van kracht in andere delen van het land en in sommige overzeese gebieden, aldus Castex. De avondklok gaat om 21.00 uur 's avonds in en duurt tot 6.00 uur 's ochtends. Mensen moeten in die periode een geldige reden hebben om buiten te zijn.

De noodmaatregel blijft volgens de premier zeker zes weken van kracht. Hij sloot niet uit dat de regels tussentijds nog verder worden aangescherpt. "In Frankrijk en Europa is nu sprake van een tweede golf van de coronavirusepidemie", zei Castex op een persconferentie. "De komende weken zullen zwaar zijn. Het aantal sterfgevallen zal blijven oplopen."



Het coronavirus heeft in Frankrijk aan zeker 34.000 patiënten het leven gekost. Er zijn in totaal ruim 957.000 besmettingen vastgesteld en er komen er dagelijks tienduizenden bij. De autoriteiten maakten woensdag melding van 26.676 nieuwe coronagevallen.

Het record sneuvelde afgelopen zaterdag. Toen was bij nog eens 32.427 mensen vastgesteld dat ze het virus hadden opgelopen.

© ANP 2020