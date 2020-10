Marokko: Doodstraf voor brein achter aanslagen Casablanca in 2003

Het Hof van Beroep van Casablanca heeft Said Mansour ter dood veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de terroristische aanslagen in Casablanca in 2003.

De 59-jarige Mansour werd vorig jaar door Denemarken uitgeleverd aan Marokko nadat het Scandinavische land zijn Deense nationaliteit had ontnomen.

Mansour was de eerste persoon in Denemarken die in 2016 zijn Deense burgerschap verloor nadat hij in 2015 werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens propaganda voor terreurorganisatie Al-Qaeda en het aanzetten tot terrorisme. Mansour woonde sinds 1984 in Denemarken en heeft vijf kinderen met een Deense staatsburger.

De uitlevering van Mansour aan Marokko leidde begin 2019 tot veel controverse nadat zijn advocaat had gewaarschuwd dat Mansour in Marokko zou worden gemarteld. Volgens de jurist zou zijn cliënt in Marokko geen eerlijk proces krijgen.



Bij de aanslagen in Casablanca werden op 16 mei 2003 een reeks zelfmoordaanslagen met behulp van bommen uitgevoerd. Bij de terreurdaden kwamen 33 burgers en twaalf terroristen om het leven. Het waren de meest dodelijke terroristische aanslagen in de geschiedenis van Marokko.

Leden van de Noord-Afrikaanse terreurgroep 'Salafia Jihadia' waren van plan om westerse en Joodse doelen in het drukke toeristische centrum van Casablanca aan te vallen. De meeste van de 14 daders waren tussen 20 en 24 jaar oud waren.

Na de aanslagen hebben Marokkaanse veiligheidsdiensten ruim 2.000 verdachte "moslimextremisten" opgepakt. Daarop volgden zo'n 1.200 rechtszaken met circa 700 veroordelingen, ook tegen verdachten die op het oog niets met de aanslagen te maken hadden, maar die bijvoorbeeld werden bestempeld als geestelijk leiders die de terroristen hadden geïnspireerd met opruiende preken tegen de Marokkaanse staat.



Doodstraf

Marokko heeft de doodstraf sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Ondanks de niet-uitvoering van de doodstraf blijven rechtbanken de strafmaat opleggen en hebben meerdere Marokkaanse activisten de regering opgeroepen deze officieel af te schaffen, daarbij verwijzend naar internationale mensenrechtennormen.

Het debat over de doodstraf is in Marokko onlangs opnieuw opgelaaid door de toename van het aantal nieuwsberichten rondom pedofilie en kindermisbruik in Marokko.



Volgens de Parliamentarians for Global Action (PGA) heeft Marokko in 2018 minstens 10 personen ter dood veroordeeld. PGA is een internationaal netwerk van parlementsleden dat zich bezighoudt met zaken als mensenrechten, democratie, de rechtstaat, veiligheid, anti-discriminatie en gendergelijkheid.

In totaal zitten momenteel 93 gedetineerden een levenslange gevangenisstraf uit.

