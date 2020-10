Franse Moskeeën bedreigd na moord op leraar in Parijs

In de Franse steden Bordeaux en Béziers worden moskeeën vanaf vandaag beschermd door de politie.

De Franse binnenlandminister Gérald Darmanin heeft hiertoe opgeroepen nadat de moskeeën werden bedreigd via het internet. Via sociale media zou zijn opgeroepen tot geweld bij moskeeën als wraak voor de onthoofding van geschiedenisleraar Samuel Paty.

Frankrijk verkeert sinds afgelopen weekend in een staat van paraatheid, nadat een geschiedenisleraar in Parijs op straat werd onthoofd door een geradicaliseerde tienerjongen, omdat hij karikaturen van de profeet Mohammed (saws) in zijn klas had getoond.

Via sociale media zou zijn opgeroepen om wraak te nemen voor de actie door de moskee in Béziers in brand te steken. De moskee zegt haatberichten op Facebook te hebben ontvangen. Ook Franse moslims worden sinds de moord op de Paty met argusogen aangekeken. Twee Franse moslima's van Algerijnse afkomst zijn zondagavond neergestoken op de Champ de Mars door twee personen die racistische leuzen riepen naar de twee gesluierde vrouwen.



Toenemende moslimhaat in Frankrijk

Moslims in Frankrijk hebben een bewogen jaar achter de rug en hebben in toenemende mate te maken met racisme, haat en geweld. De vreemdelingenhaat, anti-migrantenhaat en islamofobie wordt vaak aangewakkerd door de propaganda van extreemrechtse partijen zoals National Rally (RN) en rechtse media. Uit onderzoek van het French Public Opinion Institute (IFOP) bleek dat 42% van de Franse moslims slachtoffer is geweest van racisme.

Twee Franse moskeeën waren in 2019 het doelwit van beschietingen. In Brest in West-Frankrijk en in Bayonne, nabij Spanje. Bij beide aanslagen raakten twee mensen gewond. Bij een moskee in Reims werden moskeegangers bedreigd met een vuurwapen.



"Politieke islam"

De Franse president Emmanuel Macron zei dit weekend hard te zullen optreden tegen de "politieke islam". Macron stelde dinsdag tijdens een bezoek aan een voorstad van Parijs concrete maatregelen in het vooruitzicht.

Hij noemde onder meer het opheffen van het Collectif Cheikh Yassine, een groep die is vernoemd naar de oprichter van Hamas. Daar zal formeel op woensdag toe worden besloten tijdens een kabinetsbijeenkomst, aldus de president.

© MAROKKO.NL 2020