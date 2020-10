Toezichthouder VS keurt 'coronamedicijn' remdesivir goed

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft formeel toestemming gegeven voor het gebruik van het antivirale middel Veklury (met het actieve bestanddeel remdesivir) bij de behandeling van coronapatiënten in ziekenhuizen.

Dat middel van de farmaceut Gilead Sciences wordt ook in Nederland gebruikt. De FDA had eerder dit jaar via een versnelde procedure al noodgoedkeuring gegeven voor het gebruik van Veklury.

Gilead omschrijft Veklury als de "eerste en enige goedgekeurde behandeling voor Covid-19" in de Verenigde Staten. Daar kreeg onder meer de zieke president Donald Trump het middel toegediend.

Hij belandde deze maand in het ziekenhuis nadat hij het coronavirus had opgelopen. Remdesivir is oorspronkelijk ontwikkeld om andere virussen mee te bestrijden.



In Europa gaf het geneesmiddelenbureau EMA begin juli een voorwaardelijke marktautorisatie voor Veklury. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, heeft de afgelopen maanden honderdduizenden doses van het middel aangekocht bij Gilead.

Dat gebeurde in het kader van een gezamenlijke aankoopprocedure namens tientallen Europese landen, waaronder ook Nederland.

