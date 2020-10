'Ziekenhuispersoneel moet blijven werken na melding corona-app'

algemeen 23 okt 8:52

Van zorgmedewerkers in ziekenhuizen wordt verwacht dat ze blijven werken als ze via hun corona-app zien dat ze in aanraking zijn geweest met iemand die besmet is.

Dat is het beleid van de NVZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, meldt Trouw. Reden is dat de ziekenhuismedewerkers niet gemist kunnen worden. Ze moeten dan wel extra beschermingsmiddelen krijgen om besmetting van anderen tegen te gaan. "De zorg heeft de ruimte om op basis van professionele inschatting en ervaring van de zorgverlener in specifieke situaties beredeneerd af te wijken", aldus het ministerie van Volksgezondheid in de krant. Het ministerie kan leven met het afwijkende beleid van ziekenhuizen. In het algemeen is het dringende advies bij een melding op de corona-app juist om tien dagen in quarantaine te gaan. Uit onderzoek blijkt volgens het ministerie dat er genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn voor de tweede coronagolf, zowel bij regulier als preventief verbruik. © ANP 2020