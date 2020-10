Trump: ik ben de minst racistische persoon in deze ruimte

Trump ontkende dat hij de onrust in de VS sinds de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd heeft aangewakkerd

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in het laatste verkiezingsdebat met zijn Democratische uitdager Joe Biden vraagtekens gezet bij diens staat van dienst in het verbeteren van de rassenverhoudingen in de Verenigde Staten.

Trump ontkende dat hij de onrust in de VS sinds de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd heeft aangewakkerd met zijn uitspraken over de Black Lives Matter-beweging, die hij eerder een haatsymbool noemde.

Gespreksleider Kristen Welker vroeg Trump hoe Amerikanen zijn uitspraken over de Black Lives Matter-beweging moeten zien. Daarop zei Trump dat hij de spreekkoren van de anti-racismedemonstranten over de politie vreselijk vond. "Ik ben de minst racistische persoon in deze ruimte", zei Trump daarop, niet voor de eerste keer.



Biden zei dat hij de positie van zwarte Amerikanen wil verbeteren door het strafrechtsysteem in de Verenigde Staten te hervormen. Daarop werd Biden door Trump aangevallen op de steun die hij in de jaren 80 en 90 gaf aan wetten die ervoor zorgden dat duizenden zwarte Amerikanen voor relatief lichte vergrijpen zoals drugsbezit in de gevangenis belandden.

Biden herinnerde de toeschouwers daarop aan het feit dat Trump in het eerste debat een oproep deed aan extreemrechtse milities om paraat te staan. Trump weigerde toen afstand te nemen van de milities. Ook memoreerde Biden dat Trump Mexicanen in de vorige verkiezingscampagne "moordenaars en verkrachters" noemde en dat Trump een inreisverbod voor mensen uit moslimlanden instelde.

