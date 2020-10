Wachttijden coronatests landelijk sterk gedaald

De wachttijden voor het laten afnemen van een coronatest zijn sinds 5 oktober sterk gedaald.

Er zit op dit moment 56 uur tussen het maken van een afspraak en het bekend worden van de uitslag, meldt koepelorganisatie GGD GHOR vrijdag. Op 4 oktober was dat nog 90 uur. Voor mensen die met voorrang een test kunnen krijgen, zoals leerkrachten en verpleegkundigen, is de gemiddelde wachttijd nu 28 uur. Ook voor hen is de wachttijd iets gedaald ten opzichte van het begin van de maand.

De testcapaciteit is vanaf 5 oktober opgeschaald, onder meer door de inschakeling van buitenlandse labs. Waar er op 4 oktober nog 30.000 tests per dag konden worden afgenomen, loopt dat aantal nu op richting de 50.000, aldus een woordvoerder van de GHOR. "Het aanbod van tests is nu groter dan de vraag", aldus de woordvoerder. Het gaat volgens haar om de gemiddelde wachttijd, per regio kan de wachttijd verschillen.

Testcapaciteit

Het teruglopen van de wachttijd heeft volgens de woordvoerder niet te maken met de opkomst van commerciële labs. "De wachttijd is teruggelopen omdat GGD's tienduizenden tests per dag meer kunnen afnemen."



De verwachting is dat de testcapaciteit nog verder zal stijgen, naar 80.000 tests eind december. Er komen met behulp van Defensie binnenkort op zeven plaatsen in Nederland zogenoemde XL-testlocaties, waar op grote schaal mensen getest kunnen worden.

De GGD'en willen ook gebruikmaken van sneltesten. Half oktober werd duidelijk dat er twee sneltesten klaar zijn voor gebruik en de verwachting is dat ze binnenkort op meerdere plekken in Nederland kunnen worden ingezet.

