Honger door lockdown in Myanmar: 'mensen eten ratten en slangen'

De lockdown tegen het coronavirus in de stad Rangoon in Myanmar leidt tot honger en armoede.

Het sluiten van onder andere de markten in de grootste stad van het land heeft ertoe geleid dat honderdduizenden mensen geen werk meer hebben.

Myanmar kampt met een van de ergste uitbraken van het coronavirus in Zuidoost-Azië. Daarom geldt sinds september een nieuwe lockdown in Rangoon, de 'commerciële hoofdstad'. Het werk in de belangrijkste sectoren, zoals de kledingindustrie en toerisme, ligt stil. Honderdduizenden mensen zitten zonder inkomen en krijgen weinig steun van de overheid.

"Mensen eten ratten en slangen. Zonder inkomen hebben zij niets anders om hun kinderen mee te voeden", zegt een marktkoopvrouw. In maart moest zij haar kraam al een keer sluiten en nu zit ze opnieuw zonder werk.



De regering heeft arme huishoudens een eenmalig voedselpakket en drie geldsubsidies van 15 dollar (ongeveer 12,50 euro) aangeboden, maar veel gezinnen vinden dat onvoldoende. Volgens de Wereldbank zal armoede in de regio's Oost-Azië en de Stille Oceaan voor het eerst in twintig jaar toenemen door de gevolgen van de coronapandemie.

Zo'n 38 miljoen mensen zullen daar in armoede blijven leven of er opnieuw in terecht komen.

