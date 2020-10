Theoloog Tariq Ramadan opnieuw verdacht van verkrachting

De Franse Justitie heeft de Zwitserse islamdeskundige Tariq Ramadan, die reeds wordt vervolgd voor verkrachting van vier vrouwen, donderdag opnieuw in verdenking gesteld.

Het betreft dit keer meerdere verkrachtingen van Mounia Rabbouj, één van de eerste vrouwen die de man aanklaagden, zo heeft het Franse persbureau AFP vernomen van de advocaten van de islamoloog.

Het parket van Parijs had de inverdenkingstelling al in de lente van 2018 gevorderd maar de rechtbank had het besluit in het geval van de voormalige prostituee tot dusver opgeschort.

"Er is geen nieuwe informatie" in het onderzoek gedurende twee jaar, het betreft hier een "formele aanklacht om de uitspraak snel te kunnen organiseren", aldus de advocaten van de verdediging Nabila Asmane, Ouadie El Hamamouchi en Philippe Ohayon aan het einde van het verhoor aan de rechtbank in Parijs.



Buitenechtelijke relaties

De getuigenis van Mounia Rabbouj heeft een belangrijke rol gespeeld in de zaak en had de destijds in voorarrest verkerende Tariq Ramadan (58) doen bekennen dat hij "buitenechtelijke relaties" heeft gehad maar met instemming van het vermeende slachtoffer.

De 47-jarige vrouw diende in maart 2018 een klacht in tegen de theoloog en zei dat hij haar tussen 2013 en 2014 maar liefst negen keer heeft verkracht, in Frankrijk, Londen en Brussel.



Tariq Ramadan zat op het tijdstip van de klacht al gevangen na in beschuldiging te zijn gesteld voor verkrachtingen van zijn eerste twee aanklaagsters.

Begin september had de Franse justitie een geldboete geëist van Ramadan omdat hij de identiteit van één van de vrouwen onthulde die hem van verkrachting heeft beschuldigd.

