Rabat: Gestolen eeuwenoud kanon teruggevonden in verbrandingsoven hammam

De politie in Rabat heeft woensdag een kostbare kanon teruggevonden dat enkele dagen daarvoor werd ontvreemd.

De autoriteiten stuitten per toeval op het kanon, van de diefstal werd namelijk geen melding gemaakt. Het antieke kanon dateert uit de 16e eeuw en werd maandag gestolen uit Kasbah des Oudayas in Rabat.

Het kostbare artefact werd enkele dagen later gezien in een hammam in de wijk Sidi Fateh in het oude medina van de hoofdstad.

De dieven stonden op het punt het ruim 900 kilo wegende bronzen en koperen gevaarte om te smelten in de verwarmingsoven van de traditionele hammam, meldt dagblad Assabah donderdag aan de hand van informatie van de Marokkaanse inlichtingendienst DGST.



Politieambtenaren en medewerkers van het Ministerie van Cultuur hebben het kostbare voorwerp in beslag genomen. Het kanon zal eerst worden onderworpen aan een technisch onderzoek alvorens deze wordt overgedragen aan het Nationaal Instituut voor Archeologische Wetenschappen en Erfgoed (INSAP) onder het Ministerie van Cultuur.

De politie is een onderzoek gestart naar de drie weken oude hammam, die zich op een steenworp afstand bevindt van het politiebureau. De eigenaar van de faciliteit is gedagvaard. Ook is een medewerkers van INSAP opgeroepen voor verhoor, deze had nagelaten melding te maken van de diefstal.



Het is niet de eerste keer dat de kostbare artefacten worden gestolen. Tijdens de landelijke lockdown in mei eerder dit jaar werd een 200 kilo wegend kanon gestolen uit zusterstad Salé. Het bronzen voorwerp werd op klaarlichte dag ontvreemd uit het depot van het Ministerie van Cultuur.

Enkele dagen later werden drie verdachten opgepakt.

