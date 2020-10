Marokko: Wetsvoorstel goedgekeurd voor strengere eisen sigaretten

De Marokkaanse regering heeft donderdag een wetsvoorstel goedgekeurd om tabaksproducten in het land gelijk te stellen aan internationale normen

Het nieuwe wetsvoorstel dat door de Minister van Financiën Mohamed Benchaaboun werd ingediend heeft als doel de tabaksproducten in het land te laten voldoen aan internationale normen inzake de maximale gehalten aan teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten.

Tabaksproducten in Marokko bevatten meer giftige stoffen en zijn gevaarlijker dan in Europa. Dat bleek ook uit onderzoek van Zwitserse journalisten in 2017. Marie Maurisse en Gie Goris leidden een onderzoek naar sigaretten die Zwitserland aan Marokko verkoopt, daaruit bleek dat deze duidelijk hogere verhoudingen van teer, nicotine en koolmonoxide bevatten dan de tabaksproducten die bijvoorbeeld worden verkocht in Zwitserland of Frankrijk.

Andere rapporten uit 2019 meldden dat 71% van de sigaretten die in Marokko worden verkocht 14 milligram teer bevat, wat in strijd is met de internationale wettelijke normen voor sigaretten.



Het nieuwe wetsvoorstel regelt ook de heffing van accijnzen op e-sigaretten. De regeringsbegroting voor 2021 bepaalt de invoering van een interne verbruiksbelasting op e-sigaretten van 1.500 MAD (€138) voor elke 1.000 gram.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moeten e-sigaretten worden onderworpen aan beleids- en regelgevende maatregelen zoals bij alle andere tabaksproducten, in overeenstemming met het Kaderverdrag van de WHO inzake tabaksontmoediging (WHO FCTC).

