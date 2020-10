Franse binnenlandminister hekelt halalproducten in supermarkten (video)

De aanwezigheid van schappen met producten uit "gemeenschappelijke keukens" in Franse supermarkten schokt de Franse Minister van Binnenlandse Zaken.

Gérald Darmanin zegt geschokt te zijn door de aanwezigheid van halal-producten in Franse winkels. "Er mogen in deze winkels geen afdelingen zijn voor alleen die producten.", zei minister Darmanin in een interview met het Franse BFM TV eerder deze week.

"Dit is hoe het communitarisme begint", zei Darmanin. "Het kapitalisme heeft hierin een verantwoordelijkheid", voegde hij toe. Geconfronteerd met de verbaasde reactie van de journalist verduidelijkte Darmanin dat het standpunt slechts zijn persoonlijke mening is. "Ik heb mijn mening en mijn bevindingen maken geen deel uit van de wet van de Republiek", voegde hij toe.

"Ik begrijp heel goed dat halalvlees in supermarkten wordt verkocht, wat ik jammer vind zijn de schappen. Waarom moet ik een andere afdeling bezoeken? Dus ik zie schappen voor moslims, schappen voor koosjere maaltijden en dan alle anderen (...) Waarom specifieke afdelingen?", vroeg hij de enigszins verbaasde journalist.



De voorzitter van de Nationale Vergadering (het Franse Lagerhuis) Richard Ferrand werd uitgenodigd om te reageren op de uitspraken van de binnenlandminister. "Dit gaat nergens over", zei Ferrand. "Dit zit mij niet dwars. Als ik boodschappen doe loop ik naar het schap voor 'Bretonse producten', want ik ben Bretons en koop graag lokale producten", legt hij uit.

Ferrand kaartte de hypocrisie aan in de uitspraak van Darmanin. "In mijn kiesdistrict (…) is er een groot bedrijf dat 500.000 ton kippen per jaar exporteert naar Saoedi-Arabië. Dat zijn halal kippen", zei Ferrand daarmee verwijzend naar de marktwerking in de Franse economie. "Bedrijven floreren wanneer we ons aanpassen aan de marktvraag", zei hij tenslotte.



Minister Darmanin raakte eerder deze maand ook al in opspraak nadat hij beweerde dat zijn land in de eerste maanden van dit jaar 73 'moskeeën' heeft gesloten. De lijst met gesloten 'gebedshuizen' is echter omstreden omdat critici menen dat deze bewust is aangedikt met instellingen die in realiteit geen moskee of school zijn.

De 'fouten' van de Franse minister werden snel opgemerkt door lokale moslimgemeenschappen. Onder de instellingen die het doelwit zijn van de Franse autoriteiten zijn onder meer een 'illegale' moskee, een culturele instelling, een informele particuliere Arabische school, vijf winkels en een zestal café's waar bovendien alcoholische drank werd geserveerd.



Critici hekelen de publicaties die volgens hun enkel bedoeld zijn om het "racistisch electoraat" tevreden te stellen en het wantrouwen jegens minderheden, moslimverenigingen en moskeeën aan te wakkeren.

De Franse minister was recent in Marokko maar moest zijn bezoek staken na de recente terreurdaad in Parijs. Daraman ontmoette tijdens zijn eerste buitenlandse reis als binnenlandminister de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita en andere topfunctionarissen.



"Ze hebben blijkbaar een fatwa tegen de leraar gelanceerd", zei minister Darmanin over de verdachten na terugkomst in Frankrijk. De leraar werd onthoofd omdat hij cartoons van de profeet Mohammed (saws) aan zijn leerlingen had getoond.

De Franse president Emmanuel Macron heeft na de onthoofding van de docent een hardere aanpak van "moslimextremisme" aangekondigd. Hij noemde onder meer het opheffen van het Collectif Cheikh Yassine, een groep die is vernoemd naar de oprichter van Hamas. Daar zal formeel op woensdag toe worden besloten tijdens een kabinetsbijeenkomst, aldus de president.

De autoriteiten willen ook een moskee laten sluiten die via Facebook een kritisch filmpje over de docent deelde.

