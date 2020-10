Weer coronarecord en meer regionale maatregelen in Italië

De autoriteiten in de Italiaanse regio Campanië, waar zich ook Napels bevindt, hebben een regionale lockdown aangekondigd.

Het is noodzakelijk om alles te sluiten, behalve de ondernemingen die essentiële goederen produceren en vervoeren, beklemtoonde de regionale leider Vincenzo De Luca. De landelijke autoriteiten maakten ondertussen bekend dat een recordaantal nieuwe besmettingen is gemeld.

Het gaat om bijna 20.000 coronagevallen in een dag tijd. Campanië had al verregaande maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Scholen moesten dicht en er wordt een avondklok ingevoerd. De Luca stelde nog meer maatregelen in het vooruitzicht. Hij wil onder meer reisbeperkingen instellen.

Italië registreerde vrijdag het hoogste aantal coronabesmettingen tot dusver. De autoriteiten melden dat bij nog eens 19.143 mensen is vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Premier Giuseppe Conte heeft duidelijk gemaakt niets te voelen voor een nieuwe landelijke lockdown.



Maatregelen

Niet alleen Campanië, ook andere regio's treffen maatregelen. De gouverneur van het noordelijke Lombardije noemde de situatie in zijn regio "dramatisch" en riep inwoners op zich aan de avondklok te houden. Die is tussen 23.00 uur en 05.00 uur van kracht.

Sommige experts maken zich grote zorgen over het groeiende aantal besmettingen. Zo'n honderd deskundigen schreven in een open brief aan de premier dat de landelijke regering harder moet ingrijpen. Ze waarschuwen dat langere en zwaardere maatregelen nodig zijn als te lang wordt gewacht.

© ANP 2020