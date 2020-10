Ook Soedan gaat relatie aan met Israël

Israël en Soedan hebben afgesproken hun relatie te normaliseren. Het is de derde keer in enkele maanden dat een Arabisch land een diplomatieke relatie aangaat met Israël.

De overeenkomst tussen de landen kwam tot stand na Amerikaanse bemiddeling. De Amerikaanse president Donald Trump sprak vrijdag met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en Soedanese topfunctionarissen.

Journalisten mochten het Oval Office van Trump binnengaan tijdens dat telefoongesprek. De president kan het nieuwe diplomatieke succes goed gebruiken. Hij hoopt over anderhalve week herkozen te worden, maar loopt achter in de peilingen.

Biden

De president verwees in het telefoontje naar zijn politieke rivaal Joe Biden. "Denk je dat Sleepy Joe deze deal had kunnen sluiten?", vroeg hij aan Netanyahu. Trump beantwoordde ook direct zijn eigen vraag: "Ik denk het niet."



Vertegenwoordigers van Israël en Soedan zullen het akkoord waarschijnlijk binnen enkele weken ondertekenen in het Witte Huis. Ook gaan delegaties uit de landen overleggen over hun toekomstige handelsrelatie.

Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gingen Soedan eerder dit jaar al voor. Trump zei dat zeker vijf andere landen ook dergelijke akkoorden willen sluiten. Hij noemde alleen het grote Saoedi-Arabië bij naam.



Terreurlijst

Geruchten oever eventuele Soedanese normalisatie met de Joodse staat doen al langer de ronde. De recente ontwikkelingen rondom de verwijdering van Soedan uit de terrorismelijst van de VS had volgens het Afrikaanse land niets te maken met eventuele normalisatie met Israël, dat zei de Soedanese Minister van Buitenlandse Zaken Omer Qamar Aldin dinsdag op een persconferentie in de hoofdstad Khartoem.



"Ik kan bevestigen dat er geen verband bestaat tussen de normalisatie met Israël en het opheffen van Soedan van de terreurlijst", zei Aldin. De Soedanese Buitenlandminister zei dat de verwijdering van Soedan van de Amerikaanse zwarte lijst "de eerste stap was voor de terugkeer van Soedan naar de internationale gemeenschap".

De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat de VS Soedan van de terrorismelijst zou halen zodra Soedan $335 miljoen betaalt aan Amerikaanse terreurslachtoffers en hun nabestaanden. "Eindelijk, gerechtigheid voor het Amerikaanse volk en een grote stap voor Soedan", twitterde Trump.



De miljoenen moeten ten goede komen aan (nabestaanden van) slachtoffers van aanslagen van Al-Qaida op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998. Trump wil Soedan nu van de lijst halen van landen die terrorisme steunen. Daar heeft hij ook het parlement over geïnformeerd. Als Soedan van die zwarte lijst gaat, heeft dat naar verwachting tot gevolg dat meer bedrijven daar zaken durven te doen.

Na de Zesdaagse Oorlog in 1967 kwamen delegaties uit de Arabische landen bijeen in de Soedanese hoofdstad Khartoem. Daar kwamen ze met hun "drie nee's": geen vrede, geen erkenning en geen onderhandelingen met Israël.



Soedan werd tientallen jaren geregeerd door de autocraat Omar al-Bashir, maar zijn regime kwam vorig jaar ten val na massale protesten. Het Arabische land verklaarde Israël in de vorige eeuw nog de oorlog.

Palestijnen zien met lede ogen aan hoe steeds meer Arabische landen de banden aanhalen met de regering van Netanyahu. "Dit is een nieuwe dolkstoot in de rug van het Palestijnse volk en verraad van de Palestijnse zaak", concludeerde een hoge functionaris van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO).

Hamas sprak over een "stap in de foute richting".

© ANP/Marokko.nl 2020