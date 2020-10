Ook Frankrijk telt meer dan een miljoen coronabesmettingen

buitenland 23 okt 20:33

Het aantal coronabesmettingen dat is gemeld in Frankrijk is boven een miljoen uitgekomen.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de afgelopen dag bij nog eens 42.032 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben. Daarmee komt het totale aantal besmettingen dat sinds het begin van de pandemie is geregistreerd uit op 1.041.075. Het 67 miljoen inwoners tellende Frankrijk is wereldwijd het zevende land dat meer dan een miljoen coronagevallen heeft geteld. Het gaat verder om de Verenigde Staten (8,4 miljoen besmettingen), India (7,8 miljoen), Brazilië (5,3 miljoen) en Rusland (1,5 miljoen). Spanje en Argentinië zitten net boven de grens van een miljoen coronagevallen. Het virus grijpt in Frankrijk de afgelopen weken weer snel om zich heen. De dagelijkse stijging van ruim 42.000 coronagevallen is de hoogste tot dusver. Het vorige record (41.622 nieuwe besmettingen) was pas een dag oud. © ANP 2020