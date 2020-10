Oproep tot boycot Franse producten na polariserende houding Franse regering

Moslims over de hele wereld gebruiken sociale netwerken om de anti-islam-campagne van de Franse regering te veroordelen.

Het polariserende taalgebruik van onder meer president Emannuel Macron en binnenlandminister Gérald Darmanin nam toe na de moord op de Franse leraar Samuel Paty op 16 oktober.

De leraar had voor de klas spotprenten getoond van de profeet Mohammed (saws). Een 18-jarige extremist onthoofdde hem vervolgens op klaarlichte dag in Conflans-Sainte-Honorine bij Parijs. Agenten schoten de dader vervolgens dood.

De meeste moslims veroordeelden de gruwelijke moord op Paty maar verzetten zich tegen het harde optreden van Frankrijk tegen moskeeën en de moslimgemeenschap na de moord.



Macron heeft na de dood van de docent een hardere aanpak van "moslimextremisme" aangekondigd. Hij verklaarde onder meer dat een pro-Palestijnse groep ontbonden zal worden. Hij bracht dat Collectif Cheikh Yassine in verband met de moord op Paty.

De initiatiefnemers noemen de recente sluiting van een Moskee een "gepolitiseerd optreden". Het gebedshuis had naar verluidt een online video gedeeld waarin de leraar werd bekritiseerd voor het tonen van karikaturen van de profeet tijdens een les over vrijheid van meningsuiting.



Charlie Hebdo

De herdruk van de karikaturen door het satirische tijdschrift Charlie Hebdo veroorzaakte verzet onder moslimgemeenschappen. Macron steunde het tijdschrift en zwoer maatregelen tegen wat hij "islamitisch separatisme" noemde. Macron ging volgens veel moslims over de scheef toen hij zei dat de islam wereldwijd "in crisis" verkeert.

Als reactie hierop lanceerden moslims een online campagne om de Franse benadering van de islam te veroordelen. Oproepen om Franse producten te boycotten worden de afgelopen dagen massaal gedeeld op Twitter.

Onder de hashtags '#Boycott_France_Products', '#BoycottezLesProduitsFrançais' en '#boycottfrance' wordt opgeroepen Franse producten te boycotten en het Europese land te veroordelen. De oproepen gaan gepaard met afbeeldingen met logo's van populaire Franse producten zoals Cartier, Dior, Chanel, Nina Ricci, Givenchy, Lacoste en anderen.

Ook Franse voedingsproducten zoals populaire zuivelwaren La Vache Qui Rit, President en Kiri alsook de Franse autofabrikant Renault, hotelbedrijf Sofitel en sigarettenmerk Gauloises komen voor in het overzicht.

De Koeweitse nieuwdienst Al Majliss schreef op Twitter dat Koeweiti al begonnen zijn met het boycotten van Franse producten. De nieuwsdienst deelde een foto van lege schappen in de supermarkt met daarop de mededeling 'Boycot van Franse producten'.

Toenemende moslimhaat in Frankrijk

In een aantal Franse steden worden sinds deze week moskeeën beschermd door de politie. De regering had daartoe opgeroepen nadat de moskeeën werden bedreigd via het internet. Via sociale media zou zijn opgeroepen tot geweld bij moskeeën als wraak voor de onthoofding van Paty.

Moslims in Frankrijk hadden voor de moord op Paty al een bewogen jaar achter de rug en hebben in toenemende mate te maken met racisme, haat en geweld. De vreemdelingenhaat, anti-migrantenhaat en islamofobie wordt vaak aangewakkerd door de propaganda van extreemrechtse partijen zoals National Rally (RN) en rechtse media. Uit onderzoek van het French Public Opinion Institute (IFOP) bleek dat 42% van de Franse moslims slachtoffer is geweest van racisme.

Twee Franse moskeeën waren in 2019 het doelwit van beschietingen. In Brest in West-Frankrijk en in Bayonne, nabij Spanje. Bij beide aanslagen raakten twee mensen gewond. Bij een moskee in Reims werden moskeegangers bedreigd met een vuurwapen.



