VS boos op Turken voor testen Russisch raketsysteem

De Amerikanen hebben fel uitgehaald naar hun NAVO-bondgenoot Turkije voor het testen van een omstreden Russisch raketafweersysteem.

Washington waarschuwt voor ernstige gevolgen. De kritiek van het ministerie van Defensie volgt op de bevestiging van de Turkse president Erdogan dat Turkije het mobiele S-400 luchtverdedigingssysteem uitprobeert.

Erdogan zegt het niet nodig te vinden om Washington om toestemming te vragen.

Wegens de aanschaf van het systeem bij nota bene de Russen, zette Washington Turkije al uit het F-35 (Joint Strike Fighter) straaljagerprogramma. Verdere strafmaatregelen werden toen al niet uitgesloten.



NAVO-topman Stoltenberg uitte in een reactie zijn zorgen over de gevolgen van het Turkse besluit om het S-400 systeem te kopen. Dat systeem kan niet worden geïntegreerd in het lucht- en raketafweersysteem van de NAVO.

Voor het bondgenootschap is het juist belangrijk dat de systemen van de lidstaten met elkaar verenigbaar zijn, aldus Stoltenberg.

