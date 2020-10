Dagelijkse coronavirusinfecties in VS stijgen naar ​​nieuw record

De Verenigde Staten hebben een nieuw dagelijks record gevestigd van besmettingen met het coronavirus, met een stijging van 83.757 gevallen op vrijdag, volgens cijfers van de Johns Hopkins University.

Het nieuwe aantal was 12.000 hoger dan op donderdag en overtrof het vorige record van half juli, toen 77.000 gevallen werden geregistreerd.

De grimmige mijlpaal kwam een dag nadat president Donald Trump tijdens het laatste presidentiële verkiezingsdebat op donderdag beweerde dat de VS "de hoek om liep" met Covid-19 en dat het virus "wegging".

Derde piek

Het coronavirus heeft bijna 8,5 miljoen mensen besmet en geleid tot de dood van ongeveer 224.000 mensen in de VS, veel meer dan in enig ander land, volgens de in Baltimore gevestigde universiteit.



Deskundigen denken dat het aantal besmettingsgevallen waarschijnlijk nog veel hoger is dan het officiële aantal.

De staten in het middenwesten kampen nu met grote uitbraken in wat wordt gezien als de derde piek van het land. In eerdere stadia trof de pandemie het noordoosten en vervolgens het zuiden en westen.

