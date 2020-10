Verenigde Naties bestaan 75 jaar

De Verenigde Naties bestaan zaterdag precies 75 jaar.

De organisatie werd op 24 oktober 1945 door 51 landen -waaronder Nederland- in de Amerikaanse stad San Francisco (Californië) opgericht.

De VN zetten zich al die tijd in voor vrede en veiligheid, mensenrechten, internationaal recht, humanitaire hulp, en duurzame ontwikkeling. Tegenwoordig staat het hoofdkantoor van de VN in New York en bestaat de organisatie uit 193 lidstaten.

Deze leden representeren bijna alle soevereine staten ter wereld. De VN lanceerden in januari ter ere van het jubileum het initiatief VN75, 's werelds grootste gesprek over de huidige internationale uitdagingen. Al ruim een miljoen mensen over de hele wereld vulden hierover een enquête in.



Eind september stonden de VN zelf stil bij het 75-jarige bestaan tijdens de Algemene Vergadering. Koning Willem Alexander sprak toen over het belang van de organisatie bij het bestrijden van de coronapandemie.

Nederland viert zaterdag ook het jubileum. Net als in andere Europese landen, kleuren iconische bouwwerken blauw. Deze officiële kleur van de VN is onder meer te zien op het Vredespaleis in Den Haag en op het Eye Filmmuseum in Amsterdam.

© ANP 2020