Erdogan: Franse president heeft 'psychische checks' nodig

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan hekelde zaterdag zijn Franse ambtgenoot, Emmanuel Macron, over zijn beleid ten aanzien van moslims en zei dat hij "mentale checks" nodig heeft.

"Wat valt er te zeggen over een staatshoofd dat miljoenen leden van verschillende geloofsgroepen op deze manier behandelt: ten eerste, mentale controle," zei Erdogan in een televisietoespraak.

Het voorstel van Macron om de seculiere waarden van zijn land te verdedigen tegen de "radicale islam" heeft de Turkse regering boos gemaakt. Het is een nieuwe irritatie aan een groeiende lijst van geschillen tussen de Franse leider en Erdogan.

Hardere aanpak

Macron beschreef de islam deze maand als een religie die wereldwijd "in crisis" is. Hij zei dat de regering in december een wetsvoorstel zal indienen om een wet uit 1905 te verstevigen die de kerk en de staat in Frankrijk officieel scheidde.



Hij kondigde een strikter toezicht op scholing aan en een betere controle op buitenlandse financiering van moskeeën. Ook beloofde hij een hardere aanpak van "moslimextremisme". Macron's opmerkingen kwamen na de moord op een Franse leraar door een 18-jarige Tsjetsjeense extremist.

De leraar had voor de klas spotprenten getoond van de profeet Mohammed (saws). De meeste moslims veroordeelden de gruwelijke moord op Paty maar verzetten zich tegen het harde optreden van Frankrijk tegen moskeeën en de moslimgemeenschap na de moord.





Als reactie op het polariserende taalgebruik startten moslims een online campagne om de Franse benadering van de islam te veroordelen. Oproepen om Franse producten te boycotten worden de afgelopen dagen massaal gedeeld op Twitter.

Onder de hashtags '#Boycott_France_Products', '#BoycottezLesProduitsFrançais' en '#boycottfrance' wordt opgeroepen Franse producten te boycotten en het Europese land te veroordelen. De oproepen gaan gepaard met afbeeldingen met logo's van populaire Franse producten zoals Cartier, Dior, Chanel, Nina Ricci, Givenchy, Lacoste en anderen.



© ANP 2020