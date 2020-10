UvA: moord op Franse docent is 'aanval op onderwijs en samenleving'

De moord op de Franse docent Samuel Paty is ook "een aanval op ons onderwijs, en daarmee op onze samenleving waar vrijheid van meningsuiting een van de belangrijkste democratische kernwaarden is".

Met die woorden reageert de Universiteit van Amsterdam op de gruweldaad. De 47-jarige leraar had in een les over vrijheid van meningsuiting spotprenten van de profeet Mohammed (saws) getoond en werd daar vrijdag voor vermoord in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine.

Het slachtoffer werd onthoofd. De politie schoot vervolgens de dader, een 18-jarige extremist, dood. Zeven verdachten, onder wie twee scholieren van 14 en 15 jaar, worden door de Franse justitie vervolgd voor "samenzwering om een terroristische moord te plegen".

De UvA heeft "met grote afschuw kennisgenomen van de moord". In een verklaring betuigt de universiteit "uit de grond van ons hart onze steun aan datgene waar hij voor stond".



Alle leraren wereldwijd moeten zonder angst of druk van buitenaf hun lessen kunnen geven, aldus de UvA. "Het raakt ons diep. Samuel Paty mag niet vergeten worden."

Paty wordt dinsdag herdacht in de Tweede Kamer. Premier Mark Rutte zei eerder over de Franse leraar dat hij "op beestachtige wijze is vermoord omdat hij zijn leerlingen de waarde van het vrije woord wilde bijbrengen."

© ANP 2020