Avondklok in Brussel vervroegd naar 22.00 uur

In de Belgische hoofdstad Brussel wordt de avondklok vervroegd van middernacht naar 22.00 uur.

Dat hebben verschillende burgemeesters zaterdag gezegd na afloop van een crisisberaad onder leiding van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).

Amateursportcompetities worden verboden en mondmaskers worden verplicht in het hele Brusselse gewest, zo is volgens het Belgische persbureau Belga vernomen uit 'goede bron'. Daarmee volgt de stad de strengere coronamaatregelen die Wallonië vrijdag nam om de snelle opmars van het coronavirus te keren.

In Franstalig België gaat de verscherping zaterdagavond in. Van 22.00 tot 06.00 mag niemand zich op straat vertonen. Die situatie blijft tot 19 november van kracht. Daarnaast mogen Walen niet langer met meer dan twee personen naar de winkel, al worden kinderen niet meegeteld.



België stelde maandag een avondklok in tussen middernacht en 05.00 uur. Na de verscherpingen in Wallonië en Brussel gelden die tijden alleen nog in Vlaanderen.

In de Brusselse politiek gingen vrijdag steeds meer stemmen op om de maatregelen strenger te maken en dat is nu gebeurd.

