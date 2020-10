Spaanse regering zondag bijeen over uitroepen noodtoestand

De Spaanse regering komt zondagochtend bijeen om te bespreken of de noodtoestand moet worden uitgeroepen en onder welke voorwaarden.

De maatregel zou de zeventien Spaanse regio’s juridisch in staat stellen strengere beperkingen op te leggen, zoals een uitgaansverbod om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Volgens de regering van premier Pedro Sánchez hebben de meeste autonome regio’s het voorstel dat op tafel ligt omarmd. De regio’s Castilië en Léon en Valencia hadden erom gevraagd. De regering in Madrid is voorstander van een nachtelijk uitgaansverbod, maar een eerder voorstel werd ingetrokken vanwege verzet van de regio's Madrid en Baskenland.

Spanje was afgelopen week het zesde land ter wereld en het eerste in de EU dat een miljoen besmettingen meldde. Sánchez zei vrijdag op televisie dat het er vermoedelijk wel 3 miljoen zijn.



Tweede keer

In Frankrijk werd half oktober voor de tweede keer dit jaar de noodtoestand uitgeroepen. De regering heeft voorgesteld die te verlengen tot 16 februari om langer bevoegdheden te krijgen om de epidemie te bestrijden.

De Nationale Vergadering stemde er zaterdag mee in met 71 tegen 35 stemmen. De oppositie sprak haar bezorgdheid uit over het "tussen haakjes zetten van publieke vrijheden". De Senaat stemt er naar verwachting woensdag over, waarna de verlenging begin november een feit moet zijn.

Het aantal coronabesmettingen in Frankrijk passeerde vrijdag de miljoen, nadat er in een etmaal ruim 42.000 gevallen bij waren gekomen, een recordaantal.

© ANP 2020