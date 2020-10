Aanhoudingen na vondst explosief materiaal in auto Schiphol

De politie heeft zondag bij Schiphol twee mensen aangehouden nadat in hun auto explosief materiaal is gevonden.

De marechaussee meldt dat het om een man en een vrouw gaat. De politie houdt er rekening mee dat het explosief materiaal bedoeld was voor een ram- en plofkraak.

De verdachten reden over de A4 toen de auto opviel bij de politie. Die heeft hen naar een parkeerterrein bij Schiphol begeleid. Daar is de auto doorzocht door de explosievenopruimingsdienst. De omgeving was tijdelijk afgezet.

Een woordvoerster van de marechaussee laat 's ochtends vroeg weten dat de situatie onder controle is.

