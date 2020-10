Obama: Trump verknoeide coronabeleid totaal

Oud-president Barack Obama vindt dat zijn opvolger Donald Trump totaal heeft gefaald in zijn aanpak van de corona-epidemie.

"Het idee dat het Witte Huis iets anders heeft gedaan dan dit ding volledig verkloten is nonsens", zei hij zaterdag in Miami (Florida) op campagne voor zijn vicepresident, nu de Democratische kandidaat Joe Biden.

Ook Trump was op campagne in Florida en ging zaterdag door naar North Carolina, beide belangrijke staten voor de verkiezingen van 3 november. Hij heeft naar eigen zeggen de gevaren van het coronavirus, waarvan hij inmiddels zelf is hersteld, bewust gebagatelliseerd om geen paniek te creëren.

Sommige plekken in North Carolina hebben hoge besmettingsgraden. Dat geldt ook voor Ohio, zijn volgende campagnebestemming. "Weet je waarom we gevallen hebben? Omdat we zo veel testen", zei Trump in Lumberton. En in veel opzichten is dat goed. En in veel opzichten is het heel dom.



Als we maar de helft zouden testen, zou ook het aantal gevallen halveren. En dan zou er een kop zijn: het aantal gevallen is prachtig, maar ze willen dat we testen, testen, testen."

De Verenigde Staten vestigden vrijdag een nieuw record van bijna 84.000 nieuwe besmettingen. Een dag eerder had Trump nog beweerd dat het virus wegging. Het heeft inmiddels ruim 8,5 miljoen Amerikanen besmet en geleid tot de dood van meer dan 224.000 mensen in de VS, veel meer dan in enig ander land.

