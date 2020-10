RIVM meldt 10.211 nieuwe besmettingen, cijfer wel vertekend

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 10. 211 positieve coronatesten geregistreerd.

Dit dagcijfer geeft waarschijnlijk wel een vertekend beeld, omdat zaterdag een gedeelte van de cijfers ontbrak. Die data zijn alsnog toegevoegd aan de rapportage van zondag, legde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eerder uit.

Onbekend is hoeveel van de zondag gerapporteerde besmettingen eigenlijk bij de dagcijfers van zaterdag horen. Door ict-problemen bij de GGD'en waren de cijfers zaterdag incompleet.

Het RIVM meldde toen 8669 positieve testuitslagen, een getal dat een dag later iets was bijgesteld tot 8664. In werkelijkheid waren het er dus meer.



Mogelijk is een heel klein deel van de meldingen nog niet verwerkt, zei een woordvoerster van het ministerie van VWS zondag. Het RIVM zelf was niet direct bereikbaar voor een toelichting.

Het aantal besmettingen steeg afgelopen week verder, ondanks de aangescherpte coronamaatregelen. Die gingen op de avond van woensdag 14 oktober in. Vrijdag registreerde het RIVM 9996 positieve testen.

