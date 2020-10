Algerijnse president Tebboune in quarantaine

Abdelmadjid Tebboune heeft zich afgezonderd nadat meerdere ambtenaren in zijn directe omgeving positief zijn getest op het coronavirus.

In navolging van aanbevelingen van zijn medische staf is Tebboune zaterdag in quarantaine gegaan. De afzondering zal vijf dagen duren, meldt het Algerijnse staatspersbureau TSA zaterdag.

Het aantal besmettingsgevallen bij de oosterburen is de afgelopen tijd weer toegenomen. Het land kan de komende weken rekenen op nieuwe coronamaatregelen om de verspreiding van het longvirus COVID-19 in te dammen, daarvoor waarschuwde de Minister van Volksgezondheid Abderrahmane Benbouzid afgelopen vrijdag.

Volgens de laatste cijfers zijn in Algerije in totaal 1.907 mensen overleden aan COVID-19. Het aantal besmettingsgevallen bedraagt 55.880 met 38.932 herstellingen.

